La partita di Rimini diventa un incubo per l’Olbia.

Il recupero della 33esima giornata di campionato diventa un incubo per l’Olbia, che prende 5 gol a 0 a Rimini, con una prova che non lascia ben sperare per il finale di campionato.

La Fermana, che divide l’ultimo posto in classifica proprio con l’Olbia, aveva battuto i biancorossi proprio giovedì scorso, raggiungendo i bianchi, che però avevano una partita in meno.

Sull’orlo del baratro.

Un incubo per l’Olbia, che adesso non può più sbagliare. Anche se la classifica avulsa, per via degli scontri diretti, in caso di parità di punti, premierebbe l’Olbia, rispetto alla Fermana e consentirebbe ai bianchi galluresi di disputare i playout, è pur vero che mancano ancora 4 partite. La Fermana ha un trend di risultati migliore: ha raccolto 5 punti nelle ultime 4 partite, contro i 3 dell’Olbia – 3 proprio contro il Rimini, e uno contro il Sestri Levante, che ha vinto in Gallura una settimana fa -.

L’Olbia ha anche un calendario sulla carta più difficile: nelle ultime 4 partite incontrerà Perugia e Pontedera in trasferta, Pescara e Spal in casa, mentre la Fermana incontrerà Torres e Juve u23 in trasferta e Lucchese e Pescara in casa. Dunque è necessaria, da parte dei bianchi, una reazione, in modo da non consentire alla Fermana di andarsene e guadagnare almeno i playout per tentare di salvare la permanenza in Serie C.

