Scappa da Nuoro e lo ritrovano a Olbia, la storia strana e a lieto fine di un cane

Un’altra storia a lieto fine di un cane a Olbia.

È una storia incredibile che assomiglia a quella del gattino ritrovato vivo a Pasqua dopo 5 mesi di ricerche da parte dei padroni, ma ha anche dei risvolti un po’ strani. I volontari della Lida di Olbia erano stati contattati dopo il recupero di un cane a Porto San Paolo con microchip straniero.

I volontari del canile di Olbia hanno prestato a Ralf le loro cure amorevoli, un ”nonnino” di 11 anni proveniente dalla Romania. Sui social era stato pubblicato un appello per rintracciare i proprietari del cane trovato a Porto San Paolo, il 26 marzo scorso. Dopo pochi giorni arriva la storia a lieto fine, perché Ralf è tornato a casa, ma la sua storia è incredibile e molto strana.

Il cane si era allontanato da una pensione per cani vicino Nuoro, dove era stato affidato il ”cucciolone”, che poi si è allontanato dal luogo, finendo nel paese della Gallura. “Come sia finito a Porto San Paolo non si sa”, si chiedono i volontari del rifugio di Olbia. ”La famiglia aveva chiamato anche il giorno di Pasqua (alla pensione ndr.) per chiedere del loro cagnolino e gli avevano confermato che era tutto ok (Ralf è con noi dal 26 marzo)”, fanno sapere dalla Lida. ”Ieri un’amica ha girato loro il nostro post e ci hanno contattati immediatamente, increduli di quanto accaduto”, scrivono nel loro account ufficiale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui