Gli studenti del Tecnico Don Gavino Pes dalla Giunta di Tempio

Gli studenti dell’istituto tecnico Don Gavino Pes di Tempio sono andati in Comune per incontrare sindaco e Giunta. L’iniziativa parte dal professore Marcello Doneddu per un programma di informazione sul funzionamento della Pubblica Amministrazione e dei suoi organi tecnici e politici. La delegazione di studenti dell’Istituto Tecnico Don Gavino Pes ha visitato gli ambienti e gli uffici principali del Municipio e incontrato i membri della Giunta comunale.

“È stata un’interessante visita didattica a cui ha preso parte, oltre allo stesso professore Doneddu, il professore Antonello Carboni – commenta il sindaco Gianni Addis -. Ai ragazzi è stato fornito un quadro sintetico della struttura organizzativa e delle complesse attività insite nel meccanismo dell’amministrazione locale. Temi importanti per lo sviluppo della consapevolezza civica in una fascia d’età che rappresenta la nuova generazione di cittadini. Non sono mancati, inoltre, momenti di confronto su diverse tematiche attuali, in particolare sulla Sanità, per le quali i ragazzi hanno dimostrato interesse e acume”.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui