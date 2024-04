Il gattino è sopravvissuto dopo 5 mesi ed è tornato a Olbia.

Un gattino persiano era arrivato in condizioni pietose al canile di Olbia, ritrovato a Pasqua nel quartiere Pasana con il pelo completamente sporco, ingarbugliato, magro e con gli occhi pieni di pus. Le immagini postate dai volontari della Lida parlavano chiaro.

Subito dopo per il micino è arrivato il ricovero e i volontari del canile hanno postato un appello per mettersi in contatto con i proprietari. Questi ultimi hanno riconosciuto Pasquino, il nome dato al gatto dai volontari della Lida, e si sono recati al rifugio per riabbracciare il loro amato cucciolone. “Micio Pasquino è tornato a casa dopo 5 mesi di latitanza – scrivono i volontari -. Tanto è durata l’angoscia della sua famiglia, che lo ha smarrito ad ottobre in una situazione molto particolare. Come abbia fatto a sopravvivere rimane un mistero. I suoi occhietti rispetto a ieri sono cambiati, sembra un altro micio. L’incontro con la sua mamma è stato emozionante, l’ha riconosciuta subito. Buona vita piccolo e buon rientro tra le braccia della tua famiglia”.

