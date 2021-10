Un progetto per il canile di Olbia.

Il canile di Olbia sarà ampliato. Dall’amministrazione comunale un progetto per realizzare un’area modernizzata e un ricovero per animali.

La nuova area presenterà dei box spaziosi per accogliere i cani e i gatti, dotati di isolamento termico e acustico e oltre al ricovero ci sarà anche un nuovo pronto soccorso con nuove dotazioni. Inoltre, saranno implementati anche servizi attivi come la vaccinazione, microchippature, sterilizzazione e assistenza.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha promesso che il randagismo sarà combattuto. Questo uno dei programmi della sua campagna elettorale. “Incrementeremo i sostegni e organizzeremo giornate di sensibilizzazione per superare questo fenomeno – dichiara -, inoltre attiveremo progetti finalizzati all’adozione dei nostri amici a quattro zampe. Abbiamo individuato nuovi spazi per realizzare un cimitero in cui poter seppellire e dedicare una preghiera ai nostri amati animali. Ringrazio ancora gli operatori della LIDA e i tanti volontari che si prendono cura degli animali e hanno a cuore come noi, i progetti per il loro benessere”.