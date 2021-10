I dati a Olbia.

Calano ancora i dati dei positivi al coronavirus a Olbia. Ad oggi le persone contagiate sono solo 42. A comunicare i dati aggiornati il sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

Di questi, 3 persone sono ricoverate in terapia ordinaria. Questo significa che è in calo anche il numero delle persone che necessitano cure ospedaliere. In terapia intensiva invece non ci sono ricoverati. “Stiamo andando avanti con la campagna di vaccinazione e presto potremmo vaccinare anche i più anziani con quello anti influenzale”, dichiara il primo cittadino.