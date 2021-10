Trovato morto a Olbia.

Un uomo è stato trovato morto, questo pomeriggio, intorno alle 18.30 nella sua abitazione in via Lupacciolu, a Olbia. Stando alle prime informazioni, la vittima, di 64 anni, sarebbe morta per cause naturali.

A dare l’allarme sarebbero stati i vicini. Sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Sulla porta della casa non sono stati trovati segni di effrazione e i medici hanno potuto solamente constatare il decesso.