Il prossimo appuntamento il 22 luglio.

Musica, sport, gastronomia e tanto divertimento sono gli ingredienti che hanno caratterizzato l’ottava edizione della Sia e Voga alla Marina di Tilibbas di Olbia. Il primo luglio si è svolta con un grande successo di pubblico, la festa della Marina con due protagonisti assoluti: le cozze e lo sport.

Sia e Voga è la sfida tra classici chiattini terranovesi: sono vere prove di velocità, che sono state messe a dura prova dal forte maestrale di quel giorno. Si sono sfidati 8 equipaggi. Ad avere la meglio è stato l’equipaggio “Catrucca”. Dopo le premiazioni degli equipaggi, sono state cucinate oltre 150 chili di cozze di Olbia, offerti dalla Marina.

Organizzata dai soci della Marina e patrocinata dal Comune di Olbia, ogni anno la manifestazione attira centinaia di persone grazie all’impegno dei volontari che collaborano con passione e dedizione per la riuscita dell’evento. La serata è stata accompagnata dalla musica della famosa band Jolly Rogger che ha fatto cantare e divertire il pubblico.

Ora la Marina si prepara per il secondo appuntamento dell’anno, il 22 luglio dalle ore 17, sul porticciolo di via dei Lidi. Il presidente con il consiglio di amministrazione della cooperativa invitano tutti i soci e gli amici della Marina a partecipare al secondo evento. Andrà nuovamente in scena la sfida tra i chiattini terranovesi. Per la partecipazione alla manifestazione, sono aperte le iscrizioni per gli equipaggi presso il Bar Cumpai Giuanni in via dei Lidi.

