Stop al cantiere di Olbia per 5 mesi: colpa della gallina prataiola

Un altro stop ai lavori di via Genova a Olbia.

Ennesimo stop ai lavori di via Genova. Nel cantiere sulla strada sta nidificando la gallina prataiola, la stessa specie di volatile che nel 2014 aveva interrotto i lavori (infiniti) nella Sassari-Olbia per un’intera stagione. Stesso destino per la strada del nuovo lungomare, già vittima di rallentamenti continui, che stanno ritardando continuamente l’inaugurazione.

Questa mattina gli operai, infatti, mentre svolgevano i loro regolari lavori, hanno rinvenuto un nido con alcune uova tra gli alberi di carrube. Ora il cantiere subirà un ulteriore stop, poiché la gallina prataiola è una specie protetta. Impossibile quindi, proseguire i lavori per non disturbare la sua attività di cova. Così il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, firmando un’ordinanza, ha imposto l’interruzione dei lavori.

L’ordinanza, siglata questa mattina, sarà in vigore fino a settembre 2022. “Purtroppo non abbiamo avuto altra scelta. – dichiara il primo cittadino -. Abbiamo dovuto ancora interrompere i lavori, questa volta a data da destinarsi. Probabilmente riprenderanno a settembre, dopo l’estate, altrimenti saremo costretti a ritardare l’inaugurazione per il prossimo Natale. Purtroppo si tratta di un uccello in via di estinzione, abbiamo soltanto applicato la legge. Non si può per nessun motivo disturbare la lunga gestazione di questo bellissimo esemplare, poiché in quelle condizioni gli questi meravigliosi uccelli potrebbero rischiare la propria incolumità”.

Aggiornamento: Dopo le ulteriori verifiche, le uova trovate sulla strada in costruzione non appartengono alla “gallina innamorata”, ma piuttosto a una specie comune di pesce d’aprile. Non si sa quando finiranno i lavori più attesi di Olbia, ma le macchine stanno continuando a operare indisturbate nel cantiere.