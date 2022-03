I lavori a Olbia.

Conto alla rovescia per la riapertura di via Genova a Olbia. Presto partiranno i lavori per asfaltare il primo tratto di strada che va dal supermercato fino all’incrocio con via De Filippi. Gli interventi per realizzare la strada cominceranno tra pochi giorni.

Questo permetterà finalmente di riaprire presto la strada. Ancora, tuttavia, non è certa la data che segnerà la fine dei lavori più attesi, che hanno causato anche qualche disagio per gli automobilisti, oltre ad aver alimentato l’attesa per l’ammirazione del nuovo tratto del lungomare.

A sperare che la fine dei lavori diventi presto realtà anche il sindaco Settimo Nizzi. “L’azienda ci ha comunicato che i lavori finiranno presto – dichiara -, qualche dubbio però ce l’abbiamo ma cerchiamo di prenderla per buona. Comunque quotidianamente ci facciamo una passeggiata per verificare l’andamento dei lavori”.