Il daspo per un tifoso dell’Olbia calcio.

Un tifoso dell’Olbia calcio è stato colpito dal daspo sportivo, che gli impedisce di assistere a tutte le manifestazioni sportive per 2 anni.

In occasione della partita Olbia –Siena, giocata il 19 marzo scorso, l’uomo, in stato di palese ubriachezza, senza giustificato motivo si era scagliato contro due steward in servizio presso lo stadio, cercando di colpirli con testate e minacciandoli pesantemente, creando altresì pericolo per l’incolumità degli spettatori ancora presenti all’interno dell’impianto sportivo.

Solo il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Olbia in servizio di ordine pubblico aveva consentito di neutralizzare il facinoroso.