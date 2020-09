I corsi del centro linguistico A.P.A. di Olbia.

Il Centro Linguistico A.P.A. di Olbia riapre fiducioso le attività del nuovo anno accademico con importanti novità. Da lunedì 28 settembre a sabato 3 ottobre il Centro accoglierà i nuovi interessati alla “APA Open week”, la mattina dalle 11.30 alle 13 e 30 e la sera dalle 17 alle 20 al primo piano del Delta Center di Olbia. In questi incontri sarà possibile visionare l’offerta formativa, il materiale didattico, il calendario generale e parte del corpo docente.

L’inizio ufficiale delle attività è fissata per lunedì 5 ottobre;:di immediata partenza i corsi di inglese (americano), tedesco, spagnolo, russo, francese, arabo, ebraico, gallurese, più alcuni laboratori sperimentali incentrati sulle lingue e culture straniere (letteratura, linguistica, filologia, psicologia dell’apprendimento), corsi di italiano per stranieri, di informatica di base in inglese e doposcuola focalizzati sulle lingue per alunni di ogni età.

Da quest’anno sarà possibile l’attivazione di corsi analoghi anche ad Arzachena, dove l’A.P.A. presterà servizio presso una sede affiliata impegnata sulla stesso fronte. Per maggiori informazioni su orari e corsi si pio contattare i numeri 3477251450 / 3401097462 / 3495354091 (whatsapp attivo) o inviare un messaggio alla pagina Facebook “Apa Centro Linguistico”.

(Visited 16 times, 37 visits today)