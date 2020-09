La lite era nata per i confini di alcuni terreni.

ieri pomeriggio, a Tempio Pausania, nella frazione Bassacutena, i carabinieri della stazione di Luogosanto, hanno denunciato un 73enne del luogo.

L’uomo poco prima ha minacciato di morte un coetaneo per motivi inerenti i confini dei rispettivi terreni agricoli, puntandogli contro il suo fucile da caccia. L’intervento dei carabinieri, richiesto dalla vittima, ha portato all’immediato sequestro in via cautelativa delle armi, che ora rischia un’imputazione per minaccia aggravata.

