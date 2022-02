I lavori in via Genova a Olbia.

Chiude un altro pezzo di via Genova per proseguire i lavori che sembrano ormai non vedere più la fine. Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, visti i numerosi disagi per i commercianti e gli automobilisti, è stato costretto a scusarsi.

In particolare, a causa dell’intervento, in via Genova non ci sono più parcheggi. Questo ha moltiplicato i problemi, già presenti da numerosi mesi, per chi risiede e lavora nella zona. “Chiediamo scusa ai nostri concittadini – ha detto -. Abbiamo dovuto chiudere anche quel tratto perché dobbiamo ultimare i lavori. La speranza è che nel giro di un mese abbiamo messo a posto anche quella parte di via Genova per riaprire al traffico e far vedere finalmente a tutti che bel lavoro che abbiamo fatto, permettendo alle persone di camminare in spazi più ampi e questo permetterà anche di incoraggiare lo sviluppo turistico e commerciale di quella importante parte che sta diventando sempre più bella”.