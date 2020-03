Il pronto soccorso di Olbia è chiuso.

Chiuso il pronto soccorso di Olbia per le operazioni di bonifica dopo il caso di coronavirus. Da questa mattina l’accesso al reparto d’emergenza del Giovanni Paolo II è interdetto e i pazienti vengono inviati alla guardia medica.

Sono in corso le operazioni di sanificazione, ma non si sa ancora quanto tempo possano durare. Il primo caso di coronavirus accertato a Olbia è stato ieri sera e si tratta di un uomo, che è attualmente ricoverato in ospedale.

