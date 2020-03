La decisione della Cassazione.

Spetterà ancora al Tribunale del riesame decidere sulla vicenda della Onlus Gallura Soccorso che, lo scorso anno, era finita al centro di un’inchiesta per truffa aggravata ai danni dell’asso di Olbia. Le ambulanze erano state dissequestrare, ma adesso la Cassazione ha rinviato al Tribunale del riesame di Sassari la decisione di nuove misure cautelari.

Il presidente della onlus Gallura Soccorso era stato denunciato dalla Finanza per truffa aggravata ai danni dell’Assl di Olbia. L’accusa era che, in corso di stipula della convenzione, la onlus aveva presentato false dichiarazioni sulle caratteristiche tecniche delle ambulanze, per svolgere il servizio 118.

La Guardia di Finanza aveva sequestrato due ambulanze. Gli avvocati difensori hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame, respingendo le accuse e sostenendo che non ci fossero profitti ingiusti.

