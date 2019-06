Un confronto sulle buone pratiche di intercultura.

Il Comune di Olbia ha partecipato al seminario tematico internazionale del Programma Intercultural Cities (ICC), che si è svolto a Torino, dal titolo: “Fighting discrimination and hate speech: is Interculturalism the solution?”.

Olbia, con il suo 10% di cittadini stranieri residenti, fa parte della Rete delle Città del Dialogo dal 2012, rete nazionale e internazionale del Programma del Consiglio d’Europa.

“La partecipazione alla Rete ha permesso di acquisire metodi di lavoro e un proficuo scambio di buone pratiche sul tema dell’intercultura e dell’innovazione sociale” afferma l’assessore ai Servizi Sociali Simonetta Lai.

Il Programma supporta infatti le città a dotarsi di politiche basate su strategie interculturali che valorizzino le diversità, proprio perché possono portare ricadute positive per l’intera popolazione. Ogni città, infatti, può ottenere moltissimo da imprenditoria, varietà di competenze e creatività associate alla diversità culturale.

I seminari, ai quali i rappresentanti delle città partecipano attivamente, vengono organizzati con lo scopo di condividere buone prassi e attivare nuove metodologie.

“Il seminario della scorsa settimana è stata un’esperienza importante e altamente formativa. Si sono alternati momenti di scambio “collettivo” con le altre città a lavori di gruppo. Abbiamo inoltre visitato i servizi di intercultura e innovazione sociale di cui Torino è un importante punto di riferimento; ma soprattutto abbiamo potuto toccare con mano i benefici relativi ad alcune iniziative che stiamo portando avanti qui ad Olbia, come la community hub. E ancora, più in generale, abbiamo potuto vedere esempi di rigenerazione urbana e sociale effettuata grazie all’interazione tra istituzioni e cittadini” conclude la Lai.

