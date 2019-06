Torna la Cronoscalata di Tandalò: aperte le iscrizioni

Il programma delle gare.

Aperte le iscrizioni alla 4° Cronoscalata di Tandalò, quest’anno le gare saranno due in parallelo: una è valida per il Campionato Italiano Velocità su Terra ed una per il calendario delle gare Atipiche Sperimentali, entrambe sotto egida Aci Sport.

Per aiutare tutti i partecipanti interessati, abbiamo deciso di lasciare le quote d’iscrizione alla gara come lo scorso anno. La quarta edizione si pregia del titolo di Campionato Italiano Velocità su Terra e continua in parallelo il progetto di far partecipare il maggior numero di veicoli diversi. Le gare saranno due e con altrettanti regolamenti, quest’anno abbiamo introdotto una classifica per ogni categoria: Rally, Velocità su Terra, Velocità Fuoristrada, Prototipi Open, Kart Cross e Storiche.

Ogni veicolo si confronterà con mezzi dello stesso gruppo e classe. Alla fine ci sarà il “Manscione” finale in cui si eleggerà il Re di Tandalò: i migliori 15 tempi assoluti tra tutti i partecipanti si sfideranno sulla prova, il migliore sarà il Re 2019 ed il vincitore del Trofeo Giuseppe Marroni.

Il programma prevede il venerdì le verifiche ad Alà dei Sardi, le prove libere del percorso, la Cerimonia di partenza in centro a Buddusò e la calorosa cena offerta a piloti e team dalla famiglia Marroni. Sabato si trasferisce tutto al Villaggio Tandalò per lo Shake Down e le prime 3 prove speciali. Domenica altre due prove speciali per concludere con il “Manscione” che eleggerà il Re ed a seguire le premiazioni al Villaggio Tandalò.

Tandalò non è solo sport ma è anche turismo con molte attività di contorno dedicate alla scoperta del territorio dei comuni di Buddusò, Alà dei Sardi, Osidda, Nule ed altri comuni della zona. La Sardegna è una regione ricca di storia e di cultura che va a braccetto con le manifestazioni sportive

L’apertura della Regione Sardegna è un grande aiuto per la macchina organizzativa e per i partecipanti che vengono sempre accolti con grande piacere.



(Visited 49 times, 52 visits today)