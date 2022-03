Gli aiuti dell’Avis di Olbia al popolo ucraino.

Quando il volontariato si mette a disposizione, laddove vi sono persone in difficoltà, la società ne esce sicuramente migliore. Questo lo spirito di Gavino Murrighile, presidente dell’Avis Olbia, che in queste ore sta aiutando il popolo ucraino devastato dalla guerra. Ieri la solidarietà verso gli ucraini si era manifestata con oltre 50 persone che si sono recati al Delta Center, nell’autoemoteca esterna, per donare il sangue agli ospedali della Gallura.

“Questa mia vision è stata interamente sposata dal direttivo che, immeritatamente, presiedo, ed in virtù di questa condivisione abbiamo potuto schierare l’intera squadra – ha premesso il presidente -. Da questa collaborazione, tra l’Avis di Olbia e il popolo ucraino sono scaturiti 2 tir, 70 pedane di aiuti umanitari di cibo e medicinali, di cui uno già recapitato in Ucraina ed un altro prossimo alla partenza. Nessuna somma di denaro pubblico utilizzata, solo volontariato”.