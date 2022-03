Pubblicità per ristoranti: com’è cambiata negli ultimi 5 anni

Il mondo del marketing evolve sempre più rapidamente per restare al passo con le tendenze web e social. Il settore della pubblicità per ristoranti negli ultimi cinque anni ha avuto una escalation, cambiando per adeguarsi sempre più alle richieste del momento. Non più spot in TV o volantini cartacei ma una strategia social che coinvolge soprattutto i video e l’utilizzo di siti web e altri strumenti legati al mondo del digital. Come fare pubblicità per ristoranti? Ti sveliamo tutto in questo post.

Soprattutto con la pandemia, i ristoranti hanno dovuto fare i conti con il doversi reinventare trovando un modo di comunicare con i propri clienti ma anche con chi ancora non li conosceva. Oltre ad istituire un servizio di delivery, ecco che i social network e la pagina Google My Business sono diventati essenziali ma quali sono le strategie per fare pubblicità nel mondo della ristorazione? Ecco alcuni consigli.

Pubblicità per ristoranti: le strategie novità

Partiamo dalle basi: per prima cosa è importante che tu abbia un brand. Non ti deve bastare avere un ristorante, deve riuscire a performare avendo una tua identità, un’immagine curata e quindi un brand. Facciamo un esempio, pensa a Sorbillo. Non è semplicemente il nome di una pizzeria ma è LA pizzeria. Questo perché ha lavorato tantissimo di brand oltre che sulla qualità indiscussa dei prodotti.

Secondo step? Chiaramente punta sul “food porn”: l’hashtag amatissimo sui social funziona per un motivo, si mangia prima con gli occhi. Non limitarti a curare gli impiattamenti per renderli più fotogenici ed invogliare le persone a fotografare e condividere gli scatti sui social ma ingaggia un fotografo professionista specializzato in food photography per poter ricreare dei set utili da condividere su pagine social e Google My Business.

Soffermiamoci un attimo su Google My Business: è uno strumento fondamentale; ti aiuta a lavorare di LOCAL SEO ma è ottima anche solo per farti trovare con più facilità. È quindi uno strumento necessario per fare la pubblicità del tuo locale.

Un altro modo che puoi utilizzare per fare pubblicità moderna oggi è creare un programma fedeltà: sconti e promozioni attirano, per questo motivo funzionano siti come Groupon e TheFork. Oltre ad appoggiarti solo a piattaforme esterne prova ad utilizzare meccanismi simili anche internamente, senza dover passare da app esterne.

Tra gli strumenti più utili per la pubblicità di un locale ci sono poi le recensioni: che siano positive o negative utilizza una strategia e rispondi in modo adeguato per dare il giusto valore al tuo lavoro; attenzione sempre ai toni. In caso tu abbia dubbi rivolgiti ad un community manager o ad un marketer che possa guidarti in questa attività.

Arriviamo al vero focus: i social media. I social network sono sempre più utilizzati e diventano lo strumento top per fare pubblicità. Gratuitamente, in modo organico, puoi utilizzare stories di instagram o TikTok ma ti consigliamo di valutare delle grafiche accattivanti da utilizzare poi su sponsorizzate Facebook, Instagram e non escludere Pinterest che può darti un ottimo sprint.

Utilizza poi un sito web: che si tratti di un blog con consigli e tendenze food oppure una semplice pagina vetrina con i tuoi contatti e il tuo menù è una tua scelta ma è importante che ci sia una pagina di atterraggio dopo le sponsorizzate. Altrimenti come fanno a compiere l’azione per prenotare o contattarti?

Questi consigli ti sono stati utili? Pensi di aver bisogno di un supporto in più? Ristoratore Top, il servizio di pubblicità per ristoranti può aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua attività, elaborando per te una strategia di marketing specializzata e personalizzata. Intercetta il tuo target, fai in modo di rafforzare l’immagine e aumenta i guadagni affidandoti ad esperti del settore food marketing.