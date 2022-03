La comunità ucraina donerà il sangue per ricambiare la generosità di Olbia

La comunità ucraina di Olbia donerà il sangue.

Come forma di ringraziamento verso Olbia, per la solidarietà verso il popolo ucraino che in questi giorni la città ha dimostrato, attraverso numerose iniziative, la comunità ucraina si metterà a disposizione per donare il sangue.

La raccolta avverrà mercoledì 23 marzo al Delta Center, raccolto in un’autoemoteca esterna. ”I rapporti di intensa collaborazione di questi giorni tragici, tra Avis Olbia e la comunità ucraina, ha determinato questa grande generosità della comunità che risiede nel territorio”, fa sapere l’associazione.