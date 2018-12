Al via il concorso canoro.

Al via la 2° edizione del concorso canoro Regionale “Olbia Music Festival Natalent Carmelina Montali“.

Domani 22 e il 23 Dicembre dalle 20.30 al Demo’s Ristobar di Marco & Enrico in via Genova 55 Olbia ci sarà la serata dedicata alla musica con artisti in gara, giurati di alta professionalità e tanti altri ospiti.

Olbia Music Festival si batte per divulgare attraverso la musica e sfiorare in punta dei piedi temi quali disabilità nell’ombra, nel bullismo e in tutte le forme di malattie degenerative. E’ un modo per stare tutti assieme come un unica famiglia. Gli organizzatori e i produttori sono Simona Salis e l’associazione Musicale Culturale Onlus Olbia Music Festival.