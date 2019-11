Consiglio comunale aperto a Olbia.

Il Consiglio comunale di Olbia si riunisce il 18 novembre per discutere della vertenza Conad-Auchan. Un punto portato a casa dalla minoranza, che aveva protocollato, nei giorni scorsi, proprio una richiesta al riguardo.

“Riteniamo che il Consiglio comunale di Olbia non possa restare indifferente di fronte alla possibilità di una nuova grave perdita di posti di lavoro – spiegavano dall’opposizione -. Per tale motivo si ritiene opportuno convocare con urgenza un consiglio comunale aperto ai dipendenti, alle organizzazioni sindacali territoriali, ai consiglieri regionali e parlamentari del territorio al fine di individuare le strategie da attuare al fine di porre in essere tutte le azioni possibili a supporto della vertenza”.

Il prossimo Consiglio comunale sarà anche l’occasione per analizzare gli altri fronti aperti da Air Italy a Sinergest.

