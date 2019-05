Un doppio appuntamento.

L’incantevole Marina di Puntaldia farà da scenario alla seconda tappa

del prestigioso tour Europeo Melges World League, uno dei più competitivi ed affermati circuiti internazionali One Design che vanta la presenza costante dei migliori velisti al mondo tra cui ori olimpici, campioni di Coppa America, Volvo Ocean Race e World Championship.

Un doppio appuntamento di sport ed eventi sociali è in programma nei due fine settimana 17-19 maggio per la Classe Melges 32 e 24-26 maggio per la Classe Melges 20.

“E’ un onore per la Marina di Puntaldia ospitare un evento internazionale e così prestigioso. E’ un’occasione importante per tutto il territorio e ci auguriamo che sia solo il primo di una lunga serie di appuntamenti futuri” afferma l’amministratore delegato della Marina Marie-Hélène Polo.



