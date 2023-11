Il corso di formazione a Olbia.

Un confronto tra organo di vigilanza e imprese: un’azione concreta per dare seguito al Piano Mirato di Prevenzione e far emergere i problemi più rilevanti relativi all’applicazione delle norme di prevenzione e sicurezza nei cantieri. Il Servizio SPreSAL della Asl Gallura ha organizzato un corso di formazione gratuito rivolto a tutte le imprese del settore edile che si terrà sabato 2 dicembre a Olbia, dalle 9 alle 13, nell’Auditorium dell’Istituto d’istruzione superiore Tecnico e Professionale in via Emilia 40.

L’evento si svolge nell’ambito delle attività del PMP che il Servizio ha avviato tramite il seminario tenutosi nel mese di novembre dello scorso anno e la successiva trasmissione, alle imprese del settore edile del proprio territorio di competenza, della “Scheda di Autovalutazione Aziendale“.

Sono destinatarie del corso le imprese che hanno già provveduto alla compilazione e restituzione della Scheda di Autovalutazione ma anche quelle che ancora devono farlo. L’invito è esteso ai rappresentanti delle strutture organizzative aziendali, come datori di lavoro, RSPP, M.C., Dirigenti, Preposti, RLS, lavoratori. Il Corso darà avvio al previsto processo di formazione e assistenza alle imprese in vista della successiva fase di elaborazione degli esiti delle Schede di Autovalutazione e, soprattutto, di vigilanza nei cantieri. Durante la mattinata saranno illustrate le principali norme di sicurezza nei cantieri edili, con un focus centrale sul rischio di cadute dall’alto, sulle buone pratiche nella gestione di quest’ultimo rischio e sul ruolo della Sorveglianza Sanitaria.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui