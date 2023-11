Il Comune di La Maddalena contro le barriere architettoniche.

Il Comune di La Maddalena si è aggiudicato un importo di 15mila euro per redigere il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), e l’incarico è stato affidato all’architetto Giuseppe Spinetti.

Complessivamente, con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022, è stata stanziata la somma di 321.281,26 euro, per la Regione Sardegna. La Giunta regionale, con delibera 4/49 del 16 febbraio 2023, ha previsto di recepire la somma stanziata per distribuirla ai comuni sardi che ne facessero richiesta attraverso un bando. Tra questi anche La Maddalena.

L’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco, Federica Porcu, si ritiene molto soddisfatta e dichiara: “Il piano PEBA è uno strumento fondamentale, di cui ciascun comune si sarebbe dovuto dotare anzitempo, anche perché lo prevede la legge fin dal 1992. Per questo è stato, fin dall’inizio del nostro mandato, uno degli obiettivi programmatici dei lavori pubblici. Abbiamo intenzione, insieme all’architetto Spinetti, di realizzare un Peba che preveda la massima partecipazione e collaborazione di tutti i cittadini, persone diversamente abili, anziani, bambini e associazioni“.

“Il piano Peba sarà una mappatura a tuttotondo del nostro territorio, con un’analisi attenta del grado di accessibilità degli spazi urbani e luoghi pubblici, individuando tutti gli interventi da realizzare ed i vari gradi di priorità e di risorse economiche necessarie. I numerosi interventi di abbattimento barriere architettoniche, realizzati in questi tre anni di amministrazione, sono stati fatti sulla base del buon senso e della collaborazione di molte persone con disabilità e delle loro famiglie che ci hanno indicato alcune delle priorità. Ma il nostro obiettivo è quello di pianificare tutto per bene e lasciare, per il futuro, una linea tracciata da seguire e rispettare“, conclude l’assessore.

