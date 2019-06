La Coalizione civica e democratica sui cantieri a Olbia.

“La chiusura contemporanea delle strade in uscita da Olbia verso Porto Rotondo e verso Poltu Quadu e, come se non bastasse, la chiusura per ben 50 giorni del cavalcaferrovia che collega Corso Vittorio Veneto a via Roma, in concomitanza con gli ahimè unici tre mesi di affollamento turistico, per la nostra città, sono senza dubbio un pessimo biglietto da visita”.

È il commento del Gruppo consiliare della Coalizione Civica e Democratica di Olbia. Pessima tempistica, insomma, sottolinea l’opposizione. “Sarebbe stato più logico forse coordinare l’avvio dei lavori post stagione turistica e prima della stagione invernale, come d’altronde succede nelle altre principali città turistiche d’Italia – dicono -. Senza fare alcuna polemica, fermiamoci ad osservare e semplicemente riflettiamo sul fatto se le errate tempistiche sono un indicazione di una buona gestione”.

