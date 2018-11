Il caso del video che sconfessa i tecnici dopo il crollo della scuola di Olbia.

La polemica dietro al crollo in un bagno nel seminterrato della scuola San Simplicio di Olbia non accenna a diminuire. Dopo che l’opinionista Gianmario Spinosa ha pubblicato sui social un video in cui sconfessa i tecnici del Comune, che avrebbero, secondo lui, fornito le spiegazioni sul crollo attingendo dal web, interviene l’ex assessore provinciale Uccio Iodice e candidato alle scorse elezioni cittadine a sostegno del sindaco Nizzi.

GUARDA IL VIDEO PUBBLICATO DA GIANMARIO SPINOSA

Iodice attacca la maggioranza e definisce “gravissimo” il tentativo, secondo lui, di “nascondere la verità”. “Dopo aver ascoltato il suo video (di Spinosa) ho capito perché hanno cercato di sminuire l’incidente accaduto ad Antonio Dessi”, afferma. Nel crollo della scuola, infatti, rimase coinvolto un operaio, all’epoca dipendente della I&G Gallura.

L’ex assessore riprende: “Credo si debba fare chiarezza con la città di Olbia e i sui cittadini. Le mamme e le persone che lavorano nelle strutture pubbliche devono avere la certezza che i locali sono a norma ed hanno tutte le certificazioni in regola”. L’amministrazione Nizzi ha ricordato che non esiste nessun pericolo nelle scuole di Olbia.

