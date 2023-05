Il Daspo per i tifosi dell’Olbia.

Aumentano a 10 i Daspo emessi dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, in relazione alla partita di calcio tra Us Ancona e Olbia. Dopo i primi 5 Daspo riguardanti i tifosi di Ancona, sono stati emessi altri 5 divieti di accesso a manifestazioni sportive calcistiche di qualsiasi categoria in tutto il territorio italiano, nei confronti dei sostenitori della squadra gallurese.

I soggetti interessati sono cittadini italiani, con un’età compresa tra i 25 e i 53 anni. Durante l’incontro tra Us Ancona e Olbia, tenutosi a febbraio presso lo Stadio del Conero, questi tifosi, in collaborazione con altri ultras, hanno tenuto comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante l’afflusso, avevano acceso un dispositivo pirotecnico nel parcheggio dello stadio come segno di sfida, provocando un contatto immediato con i tifosi locali, che si sono sentiti disturbati da tale gesto.

L’intervento tempestivo del personale delle forze di polizia addette all’ordine pubblico hanno prontamente interrotto l’escalation. I tifosi sono stati individuati attraverso le registrazioni delle immagini raccolte dalla Polizia Scientifica, con la collaborazione del personale delle Digos di Olbia e Ancona, e successivamente deferiti alla Procura di Ancona.

Dei 10 Daspo emessi, tre avranno una durata di un anno, uno sarà valido per 2 anni, per un soggetto con precedenti penali, e, infine, uno avrà una durata di 5 anni, poiché il tifoso coinvolto era già stato oggetto di un Daspo in precedenza, dimostrando una recidiva nel comportamento.

