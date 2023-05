Annullato “Io non rischio” a Olbia.

L’evento “Io non rischio incendi” della protezione civile, originariamente programmato per il 21 maggio in piazza Elena di Gallura a Olbia, è stato annullato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Tuttavia, verrà presto riprogrammato per una nuova data. I volontari della protezione civile invitano i concittadini a partecipare al prossimo evento in piazza per scoprire come ognuno possa contribuire a ridurre il rischio di incendi boschivi. L’appuntamento era inizialmente previsto per domani, dalle 10 alle 20.

Quest’anno, per la prima volta, si aggiunge un nuovo appuntamento a maggio alle giornate nazionali già esistenti in ottobre. Questa nuova iniziativa è dedicata a due rischi specifici in vista della stagione estiva. Saranno allestiti 15 punti informativi dedicati al rischio vulcanico nelle aree dei Campi Flegrei e delle Isole Eolie, che sono destinazioni molto frequentate durante l’estate. Inoltre, saranno allestiti 27 gazebo “Io non rischio” in 13 regioni, tra cui la Sardegna, focalizzati sul rischio di incendi boschivi, che purtroppo raggiunge il suo picco durante l’estate.

