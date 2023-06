La mostra di Grazia Bardi a Olbia.

Sono passati quattro anni dall’ultima mostra personale di Grazia Bardi al Museo Archeologico di Olbia che aveva suscitato notevole interesse e curiosità nei visitatori.

L’artista, originaria di Nuoro e che oggi vive a Sassari, ritorna nella cittadina gallurese con l’esposizione “Punti di vista” dedicata a presentare le opere pittoriche degli ultimi anni. Durante l’ esposizione “La forza della pittura” l’artista aveva mostrato come l’arte fosse per lei non una semplice passione ma un vero e proprio percorso, un modo di cercare la bellezza e trasferire sulla tela la sua visione intimista. Un itinerario lungo una vita, fatto di passione, assiduità, e continua ricerca.

La mostra “Punti di vista” aperta negli spazi del Museo Archeologico di Olbia dal 30 giugno al 9 luglio consentirà di ammirare le opere realizzate da Grazia Bardi negli ultimi anni. L’esposizione verrà inaugurata venerdì 30 giugno alle ore 17:30.

La pittura di Grazia Bardi è sì istintiva ma frutto di anni di sperimentazioni. L’artista non dà troppa importanza al disegno ma lascia subito spazio alla stesura del colore che diventa il protagonista indiscusso della rappresentazione pittorica.

Non solo fiori, barche e nature morte. Da anni l’artista si dedica soprattutto alla pittura di paesaggi, paesi e città che analizza con attenzione e ricostruisce mediante un personale processo di astrazione.

Queste immagini urbane, i cui tetti ricordano i paesi della Sardegna, sono astrazioni geometriche che si caratterizzano per il forte contrasto delle luci e dei colori. Sono paesaggi che per le loro cromie trasmettono, a chi le osserva, emozioni differenti tanto da sembrare più concreti, tangibili e reali.

La mostra “Punti di vista” allestita negli spazi del Museo Archeologico di Olbia, presenterà queste nuove “vedute” dell’artista, i paesaggi urbani dove le case diventano figure geometriche dai contorni ben definiti nelle quali ammirare un attento uso dei colori. Nei suoi dipinti l’uso del colore ha un’impostazione materica, le tinte sono forti con contrasti tra toni caldi e freddi. Sul supporto pittorico spesso vi è l’impiego della lamina d’oro che facilmente scompare sotto le diverse campiture di colore riapparendo in piccoli punti offrendo all composizione piccoli spiragli di luce. Mostra aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 escluso il lunedì.

Biografia.

Grazia Bardi è nata nel 1948 a Nuoro dove ha compiuto i suoi studi presso l’Istituto Magistrale conseguendo il diploma di insegnante elementare.

La sua passione per la pittura è sbocciata in tenera età. La sua carriera artistica è iniziata nei primi anni ’70 ed è caratterizzata da una frequente attività in ambito concorsuale ed espositivo, conseguendo premi e riconoscimenti a livello soprattutto regionale. Ha affinato le sue tecniche pittoriche collaborando con artisti affermati quali Gavino Tilocca e Sisinnio Usai. Sue opere sono state acquistate per collezioni pubbliche e private, tra le quali la collezione civica del Comune di Nuoro.

