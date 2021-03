Tutti la ricordano come una persona solare e disponibile.

Ha lottato sino all’ultimo contro la malattia che l’aveva recentemente vista affrontare un intervento chirurgico al Santissima Annunziata di Sassari, ma purtroppo ieri sera non ce l’ha fatta. Un arresto cardiaco ha portato via Claudia Piredda, 46enne originaria di Porto Istana, che ha vissuto assieme al marito Chaaban per molti anni a Olbia.

Claudia era molto conosciuta anche perché lavorava come addetta alle pulizie presso il supermercato ex Auchan, in località Olbia Mare. Tutti la ricordano come una persona solare, disponibile e che sapeva farsi voler bene. Amante del mare era assidua praticante oltre che credente. Molto attaccata alla famiglia al padre Giovanni, alla madre Sebastiana, alle sorelle Katia e Monica, alle sue colleghe di lavoro e agli adorati nipoti Davide e Marta.

(Visited 2.088 times, 2.260 visits today)