A Golfo Aranci si parte il 17 marzo.

A Golfo Aranci è stata fissata la data per l’inizio della vaccinazione anti Covid degli over 80. L’appuntamento sarà mercoledì 17 marzo dalle ore 9 nella nostra palestra comunale.

L’Ats conta di chiudere questa prima fase in tempi estremamente brevi. Per consentire la rapidità delle operazioni e minimizzare gli assembramenti è necessario che tutte le persone interessate si rechino in palestra avendo cura di compilare la modulistica assieme al proprio documento di identità e alla tessera sanitaria.

La modulistica è scaricabile dal sito internet del Comune ed è disponibile presso gli uffici comunali. “Siamo a disposizione di tutti per l’assistenza alla compilazione sia in Comune, a domicilio se è necessario oppure mercoledì direttamente in palestra – ha spiegato il sindaco Mario Mulas – . Siamo riusciti in un piccolo miracolo di far partire in tempi rapidissimi la campagna di vaccinazione direttamente nel nostro Comune. Solo attraverso la vaccinazione di tutti riusciremo a tornare quanto prima alla normalità. Forza Golfo Aranci”.

