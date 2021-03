Criptovalute: Bitcoin continuerà a volare? Ecco le previsioni degli esperti

Le previsioni per il 2021 su Bitcoin e criptovalute.

Dopo aver stracciato il suo record storico nei primi mesi del 2021, in queste ultime ore Bitcoin ha segnato un’importante battuta d’ arresto, tornando sotto la soglia dei 50.000 dollari. Dopo una crescita costante durata vari giorni, la criptovaluta è crollata, trascinando con sé anche, l’ormai ex, uomo più di ricco del mondo ovvero Elon Musk. Musk aveva investito 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin ma ora è stato sorpassato dall’ ex ceo di Amazon Jeff Bezos.

Il boom della criptovaluta era stato determinato, oltre che dai cospicui investimenti di Paypal e della Tesla dello stesso Muask, anche dall’ endorsement di vari istituti di credito internazionali. Dopo che giganti della finanza internazionale come Morgan Stanley e Deutsche Bank avevano espresso forti segnali d’ interesse nei confronti della valuta digitale, quest’ ultima aveva letteralmente preso il volo rendendo euforico il mercato.

Ora, tuttavia, Bitcoin è scesa addirittura sotto quota 50.ooo dollari, confermando quella che è da sempre una delle sue caratteristiche più salienti, ovvero l’ estrema volatilità. Seguire l’ andamento estremamente oscillatorio del mercato è fondamentale, soprattutto in questo momento di dinamicità: come analizza Criptovaluta.it qui, le previsioni sulla valuta digitale sono da controllare con estrema attenzione e, soprattutto, con molta frequenza.

Previsioni per il 2021

Bitcoin fin dal suo esordio si è fatta notare per l’ andamento molto altalenante. La stabilità non è decisamente il suo forte per questo è importante seguirne ne evoluzioni. Tuttavia il suo valore, per quanto molto dinamico, invita ancora all’ investimento. Il fatto che la sua riserva non sia infinita lo rende un bene rifugio simile all’ oro quindi è plausibile pensare che la criptovaluta tornerà a crescere.

Per quanto riguarda la crescita a medio/ lungo termine, Bitcoin nella più rosea delle ipotesi potrebbe volare fino a quota 100.000 dollari entro la fine dell’ anno; questo dato così speranzoso trova la sua ragion d’ essere nel cosiddetto stock to flow di Bitcoin, ovvero la valutazione dell’ asset in relazione alla sua scarsità di produzione. Attualmente BTC ha un indice stock to flow pari a 25, mentre l’ argento è a 22 e l’ oro a 62.

Anche se la soglia dei 100.000 dollari potrebbe essere lontana, la maggior parte degli analisti finanziari è ancora convinta che Bitcoin continuerà a crescere lungo l’ arco dell’ anno. Se, poi, riuscirà a stabilizzare il suo valore diminuendo la volatilità, potrebbe avere margini di crescita ancora più ampi.

Previsioni a lungo termine

La stima sulla criptovaluta per il lungo periodo è, stando all’ opinione di noti analisti finanziari, molto molto ottimistica. L’ idea di fondo è che Bitcoin potrebbe in futuro andare ad affiancare l’oro come classico bene rifugio, una previsione, questa, sostenuta anche da Wences Casares, uno dei membri del Cda di Paypal (che, come già detto, ha investito molto proprio in BTC) che ha cominciato ad acquistare nel 2011 dopo la crisi argentina.

Anche secondo John Pfeffer la criptvaluta potrebbe sostituire l’ oro, prendendo il posto dei pesanti lingotti chiusi nelle cassaforti proprio in virtù della sua facilità di trasporto e di protezione. Altri convinti sostenitori della crescita sul lungo periodo sono Jeremy Liew, un investitore con esperienza nel mondo delle app e Roger Ver, tra i primi compratori di moneta digitale fin dal 2011.

La previsione a breve termine di questa moneta è caratterizzata dall’ andamento ondulatorio, mentre sul lungo periodo la voce di una possibile equiparazione di Bitcoin all’ oro è molto diffusa. Tuttavia, non manca chi ritiene che la criptovaluta sarà la prossima bolla finanziaria che scoppierà nelle mani degli investitori. Come sempre, analizzare costantemente il mercato consentirà di programmare gli investimenti con saggezza.

