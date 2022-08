Alla giornata della donazione del sangue a Olbia si presentano in 54

La donazione prevedeva i biglietti in omaggio per il concerto di Elisa a Olbia.

Erano in 54 stamattina i volontari che si sono offerti a donare il proprio sangue a Olbia, attendendo il loro turno davanti all’autoemoteca, tra cui tante prime donazioni. La donazione prevedeva i biglietti in omaggio per il concerto di Elisa a Olbia.

“L’emergenza sangue è talmente elevata che una decina di sacche ci sono state richieste dall’ospedale in pendenza di donazione – dichiara il presidente dell’associazione di Olbia, Gavino Murrighile -. Non finiremo mai di ringraziare l’Olbia Arena ed Elisa per la sensibilità mostrata e l’assessore Marco Balata per la concretezza nell’agire. Un grande abbraccio vada alla meravigliosa squadra dell’Avis Olbia e agli amici dell’Avo, per la costante e preziosa presenza. La giornata odierna è stata impreziosita dalla presenza concreta della recordwoman delle donazioni, Pupa Mura, che per 104 volte ha regalato la “vita” al prossimo, dal 50 esimo anniversario di matrimonio del nostro presidente onorario, Agostino Chiaffitella e della sua sposa Marinella Pala”.