Ancora disagi all’aeroporto di Olbia con due voli cancellati

Ancora due voli cancellati a Olbia.

Giornata da dimenticare per moltissimi passeggeri Wizzair, alle prese con le cancellazioni dei voli da parte della compagnia aerea. Sono due i voli cancellati oggi, martedì 23 agosto, rovinando le vacanze ai viaggiatori diretti in Sardegna e a quelli del ritorno.

A subire cancellazioni il volo Bologna Olbia W65602 delle 10:45, dove i passeggeri sono rimasti all’aeroporto Guglielmo Marconi e il volo Olbia Milano W65528, dove i viaggiatori non si sono potuti imbarcare sul volo in partenza alle 12:35, rimanendo all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

