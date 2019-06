Doppio Malto cerca personale per la nuova apertura di Olbia

Come candidarsi.

Aprirà al pubblico il 3 luglio a Olbia Doppio Malto, il nuovo brew restaurant della città in via Bambini di Beslan 36, in zona aeroporto.

L’apertura di Doppio Malto è stata preceduta da diversi recruiting day a Olbia, che hanno portato all’assunzione di una ventina di persone sul territorio. La ricerca di personale è ancora aperta, soprattutto per il personale di sala con posizioni sia part time che full time (per infoe candidature: [email protected]).

(Visited 649 times, 657 visits today)