L’apertura il 3 luglio.

Aprirà al pubblico il 3 luglio a Olbia Doppio Malto, il nuovo brew restaurant della città in via Bambini di Beslan 36, in zona aeroporto. Doppio Malto è un pub? Un ristorante? Uno spazio culturale? No, è solo un “posto felice”. Cioè è tante cose insieme e tutte piacevoli. Si può mangiare – le proposte per il pranzo e la cena vanno dalle carni alla brace ai piatti vegetariani, dai dolci fatti in casa ai burger di carne fresca e alle ricette in cui la birra è un ingrediente speciale -, ma si può passare un pomeriggio di tranquillità leggendo, studiando, giocando; si può festeggiare, incontrarsi, chiacchierare, discutere, litigare (con moderazione), sorseggiare un beer cocktail davvero inedito o tirare tardi davanti a un biliardo, al calciobalilla o al bersaglio delle freccette.

Associazioni che cercano spazio, famiglie che cercano conforto, bambini che cercano tregua dalle famiglie e single che cercano scampo dai bambini troveranno qui accoglienza e cura, ma anche wi-fi gratuito. Divani, grandi tavoli, poltrone, angoli di relax sono sempre a disposizione, in attesa della fame e della sete che saranno ben ricompensate.

La birra firmata Doppio Malto è tutta prodotta nello stabilimento Doppio Malto di Erba (CO). Dalla fine del 2019, gran parte della produzione si sposterà proprio in Sardegna, alle porte di Iglesias, dove è in costruzione una nuova fabbrica di birra. La struttura occuperà una superficie di 4.500 metri quadrati, con una capacità produttiva iniziale di un milione di litri che a regime si attesterà sui cinque milioni di litri. A guidare la progettazione è stata l’attenzione costante al contenimento dei consumi di energia e acqua. Il fabbisogno totale di energia elettrica, infatti, sarà completamente soddisfatto da un campo di pannelli solari. La fabbrica di birra in Sardegna, frutto di un investimento di circa 6 milioni di euro, occuperà circa una trentina di persone tra dipendenti e indotto.

(Visited 594 times, 594 visits today)