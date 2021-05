Denunciato ad Olbia.

Nell’ambito di un normale controllo effettuato nella zona del centro storico di Olbia, gli agenti della polizia di Stato hanno sorpreso un giovane 31enne, incensurato in possesso di diversi grammi di cocaina, già confezionata in dosi e pronta per essere venduta.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Dopo le tensioni della scorsa settimana, sfociate nelle risse tra i giovani, l’attenzione da parte delle forze dell’ordine verso il cuore della città è notevolmente aumentata.

(Visited 518 times, 518 visits today)