Il richiamo vaccinale a La Maddalena.

Sabato 5 e domenica 6 giugno si procederà con il richiamo della vaccinazione anti covid nell’isola di La Maddalena. Una scelta che si scontra con la mancanza di dosi Pfizer che, stando a quanto riferisce il numero uno dell’Ats Temussi, verrebbero a mancare già da domani.

Le vaccinazioni a La Maddalena.

Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno prossimi si procederà con il richiamo della vaccinazione anti covid nell’isola di La Maddalena. Per una questione organizzativa le attività verranno concentrate in due giornate e in un unica sede, l’ex Arsenale e le convocazioni della popolazione verranno effettuate direttamente dall’amministrazione comunale.

La mancanza di vaccini Pfizer.

Sono 3.847 le persone convocate per effettuare il richiamo del vaccino Pfizer/BioNTech, mentre sono state 405 le dosi somministrate del siero monodose Janssen, Johnson&Johnson, e per il quale à stato già completato ciclo di vaccinazione, e che vanno ad aggiungersi ai cittadini già immunizzati e che erano stati vaccinati in precedenza nel Punto di vaccinazione ospedaliero.

Per quanto riguarda il vaccino Pfizer ieri sera è arrivata la comunicazione, ai quanti avevano prenotato l’appuntamento, che il richiamo slitterà alla prossima settimana con un ritardo che varierà dai 7 a 10 giorni. E’ il primo effetto della carenza di dosi di tale vaccino, che risulta essere il più utilizzato in Italia e in Sardegna.

Le dosi somministrate.

Complessivamente in Sardegna sono state somministrate 866.211 dosi su 994.500 consegnate, ovvero l’87,1%. Hanno completato la prima e seconda vaccinazione nella fascia over-80 il 75,52%, mentre tra gli over-70 il 23,41%. Nella fascia tra i 60-69 anni, invece, il 16,57%, mentre tra gli over-50 il 12,80%.

(Visited 30 times, 30 visits today)