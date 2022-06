Truffata anche l’ex dama di Olbia.

Furti degli account sui social, truffata anche l’ex dama di Uomini e Donne Jessica Serra. Anche l’ex volto di Maria De Filippi di Olbia ha denunciato di essere stata vittima di furto di identità, come è accaduto ad altre persone, nei mesi scorsi, in Gallura.

E’ accaduto sabato scorso, quando l’influencer si è accorta di non poter più accedere al suo profilo, che conta più di 13mila followers. “Mi è arrivata un’email da qualcuno che si spaccia per la società che gestisce i social dove sono iscritta – racconta Jessica -, io ho risposto e ho inserito le mie credenziali di accesso”.

Per la giovane sono cominciate però le minacce, anche attraverso il suo numero personale. “Mi chiedono dei soldi per riavere il profilo – spiega -, 700 bitcoin circa. Volevo rendere tutto pubblico comprese le chat perché hanno adottato un nuovo metodo per rubare l’identità ed estorcere denaro. Sono molto preoccupata”. L’ex dama di Uomini e Donne ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti. “Si il problema è questo hanno architettato una macchina perfetta. Spero si risolva presto”, dice.