Ex ospedale San Giovanni di Dio, due nuovi servizi a Olbia

I nuovi servizi all’ex ospedale San Giovanni di Dio a Olbia.

Due nuovi servizi amministrativi per agevolare le pratiche sanitarie dei cittadini galluresi all’estero e per verificare la correttezza delle pratiche relative alla riscossione. Nell’ex ospedale San Giovanni di Dio di viale Aldo Moro sono operativi da alcuni giorni l’Ufficio dei Rapporti internazionali e l’Ufficio Controllo esenzioni.

L’Ufficio dei Rapporti Internazionali coordina i rapporti a carattere transfrontaliero con le istituzioni internazionali estere in tema di assicurazione malattia, anche in raccordo con gli organismi internazionali di collegamento a garanzia della copertura assicurativa sanitaria degli utenti. Si occupa del rilascio dei modelli relativi a tale copertura, dei rimborsi di spese sanitarie (se dovuti) sostenute all’estero da un cittadino residente nei comuni competenti e della tariffazione delle spese dei cittadini dell’Unione Europea che abbiano usufruito di assistenza sanitaria nel nostro Paese (entro il 30 ottobre ed entro il 30 maggio). L’Ufficio si trova al primo piano ed è aperto al pubblico il giovedì dalle 9:30 alle 12:30. L’operatrice è contattabile al numero 0789/552608. Per quanto riguarda l’utenza di Tempio Pausania e La Maddalena, è attivo il numero 079/678223. L’indirizzo e-mail, valido per tutta la Gallura, è rapportiinternazionali@aslgallura.it.

L’Ufficio Controllo Esenzioni si occupa, invece, delle pratiche relative alla riscossione delle cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia di Riscossione. Si tratta di pratiche in contestazione delle esenzioni da reddito autocertificate dall’utente, della verifica, della conferma delle richieste di pagamento o della decurtazione degli importi non dovuti, come ad esempio l’esenzione per patologia o invalidità. Il servizio procede, inoltre, alla chiusura delle pratiche sul sistema Tessera Sanitaria e della relativa chiusura della cartella ruolo in concomitanza con l’Agenzia di Riscossione. Si trova sempre al piano della struttura sanitaria San Giovanni di Dio ed è aperto al pubblico il martedì dalle 9:30 alle 12:30. I contatti sono i seguenti: telefono 0789 552608 e indirizzo e-mail controlloesenzioni@aslgallura.it.

