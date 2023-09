L’iniziativa benefica a Tempio Pausania.

La Caritas diocesana di Tempio- Ampurias in collaborazione con Vicariato Urbano di Tempio Pausania, la Protezione civile Alta Gallura, polisportiva Civitas di Tempio, Figc, LDN area sociale e con il patrocinio del Comune di Tempio, ha organizzato per il 30 settembre a Tempio Pausania nel campo sportivo Bernardo De Muro un Torneo di calcio denominato “I bambini ci stanno a cuore“. Il ricavato dell’intero evento sarà devoluto al Fondo Emergenza Pediatrica della Caritas diocesana e sarà utilizzato per le spese sanitarie a favore dei bambini le cui famiglie non si possono permettere le cure.

Risale a circa un anno fa da parte di Caritas diocesana di Tempio Ampurias, Vicariato Urbano di Tempio Pausania, Protezione civile Alta Gallura e Comune di Tempio Pausania l’istituzione del Fondo Emergenza Pediatrica e l’organizzazione di un Torneo di calcio ha anche l’obiettivo di far conoscere la possibilità di poter donare per aiutare chi è meno fortunato. Per questo motivo la Caritas, che tra i compiti ha anche quello di animare il territorio alla carità, ha deciso di dar vita a un’iniziativa benefica dove i protagonisti saranno i bambini.

“Abbiamo scelto un torneo di calcio riservato ai bambini, – spiegano gli organizzatori – perché crediamo sia molto importante sensibilizzare ai gesti d’amore fin da piccoli. In diverse occasioni abbiamo già avuto modo di sperimentare la volontà dei bambini e dei ragazzi di sentirsi utili per gli altri e desideriamo mostrare a loro un modo divertente per farlo, quello di una partita di calcio. Speriamo che questa sia la prima edizione di una lunga serie”.

Chi volesse contribuire al Fondo Emergenza Pediatrica può farlo donando sul conto corrente intestato a Caritas Diocesana di Tempio-Ampurias. Iban: IT17 B030 6985 0821 0000 0000 286. Causale: Fondo Emergenza Pediatrica.

Sabato 30 settembre, alle ore 10, i ragazzi saranno accolti presso la sede Caritas situata in via don Sturzo, numero 41. Alle 10:30, avrà inizio la fase delle partite, seguita da una pausa pranzo alle 12:30. La ripresa delle partite è prevista per le 15, mentre la conclusione del torneo avverrà alle 19.

