Olbia, più facile accedere ai prelievi senza prenotazione

L’accesso al punto prelievi di Olbia.

Novità per l’organizzazione dei servizi sanitari a Olbia, dove il Punto Prelievi della Casa di Comunità ospitata nell’ex ospedale San Giovanni di Dio passa al regime di accesso diretto. L’utenza potrà recarsi nella struttura dal lunedì al sabato nella fascia oraria compresa tra le 7:15 e le 11, senza necessità di prenotazione. La consegna dei referti avverrà nella stessa sede tra le 11 e le 13. L’ambulatorio si trova al primo piano, nei locali del Distretto sanitario di Olbia, ed è stato attivato nel mese di marzo .

La Direzione Aziendale della Asl Gallura ha spiegato che la rimodulazione del servizio rientra nel percorso di potenziamento dell’offerta territoriale. È stato evidenziato che l’anticipazione dell’orario di apertura e l’eliminazione della prenotazione mirano a facilitare l’accesso dei cittadini e a rendere più rapida la risposta ai bisogni dell’utenza. Nella stessa città di Olbia sono attivi due punti prelievi, quello della Casa di Comunità e il Laboratorio Analisi dell’ospedale Giovanni Paolo II, entrambi con accesso diretto. Secondo quanto riferito dalla Asl Gallura, questa organizzazione consente di ottimizzare il lavoro del personale e di ridurre i tempi di attesa per i cittadini.

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“La rimodulazione del servizio rappresenta un ulteriore passo avanti nel miglioramento dell’offerta sanitaria territoriale – sottolinea la Direzione Aziendale della Asl Gallura – perché ci consente di venire incontro alle esigenze dei cittadini anticipando l’orario di apertura, facilitando l’accesso al punto prelievi senza la modalità della prenotazione e aumentando la capacità di risposta ai bisogni dell’utenza. A Olbia la Asl Gallura avrà così due punti prelievi, l’ambulatorio della Casa di Comunità e il Laboratorio Analisi dell’ospedale Giovanni Paolo II, entrambi fruibili con accesso diretto, che ci consentiranno di ottimizzare il lavoro del personale e ridurre le attese dell’utenza”.

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