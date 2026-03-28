Nuovo punto prelievi attivo a Olbia nella Casa di Comunità

Il punto prelievi nella Casa di Comunità a Olbia.

Un nuovo punto prelievi entra a far parte della rete dei servizi sanitari territoriali della Gallura, ampliando l’offerta assistenziale a disposizione dei cittadini. A partire dal 30 marzo sarà infatti operativo nella Casa di Comunità di Olbia, situata negli spazi dell’ex ospedale San Giovanni di Dio, un servizio destinato a rafforzare le attività di base previste all’interno delle strutture territoriali delineate dal Decreto Ministeriale 77/2022.

Le prenotazioni per accedere al punto prelievi di Olbia.

Il servizio sarà accessibile esclusivamente su prenotazione tramite il Cup regionale, contattabile al numero 1533 gratuito da rete fissa oppure, da telefono mobile, ai numeri 070/276424 e 070/474747. Le prenotazioni potranno essere effettuate dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18. In alternativa, resta possibile rivolgersi direttamente agli sportelli Cup territoriali. L’attivazione del punto prelievi è il risultato di un lavoro congiunto tra il Dipartimento Ospedale-Territorio della Asl Gallura e il Poliambulatorio distrettuale del polo sanitario San Giovanni di Dio, attraverso il coordinamento delle figure responsabili coinvolte nell’organizzazione del servizio. L’ambulatorio si colloca al primo piano della struttura che ospita il Distretto di Olbia.

L’operatività del servizio.

Per quanto riguarda l’operatività, il servizio sarà garantito dal lunedì al sabato dalle 8:10 alle 11, mentre la distribuzione dei referti è prevista nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 11:30, secondo un’organizzazione che punta a ottimizzare i flussi e a garantire tempi certi agli utenti.

Le parole del direttore sanitario della Asl Gallura.

“Nell’ambito dei servizi di prossimità e delle indicazioni del Decreto Ministeriale 77/2022, le Case di Comunità della Asl Gallura devono ospitare attività di assistenza sanitaria territoriale come il punto prelievi. In tutte le sedi delle Case di Comunità della Gallura questo tipo di servizio è già attivo – commenta il direttore sanitario della Asl Gallura, Pietro Masia – e con l’apertura anche nella struttura di Olbia la rete viene ulteriormente potenziata. La diffusione di questi ambulatori in più centri della Gallura ci consente di dare maggiore respiro alle attività ospedaliere e più opportunità di cura ai cittadini”.

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