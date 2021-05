Gli interventi agli impianti sportivi a Olbia.

Nell’ambito della linea di finanziamento denominata “Sport Missione Comune” l’amministrazione comunale di Olbia ha ottenuto un mutuo a tasso zero per realizzare una serie di interventi di adeguamento normativo e di manutenzione di alcuni impianti sportivi del parco Fausto Noce.

L’importo complessivo del mutuo corrisponde a 4 milioni di euro. La somma sarà ripartita in quattro interventi che interessano tre strutture sportive presenti nel parco. Il primo riguarda la copertura della tribuna dello stadio Caocci, per un totale di 1milione e mezzo di euro, necessari per realizzare i lavori. Un’altra struttura sportiva che verrà riqualificata è il Pala Deiana, i cui interventi costeranno 312 mila e 425 euro. Per il completamento degli impianti sportivi del Caocci e Meloni è necessario un investimento di 1milione e 125mila euro.



Con questi interventi, l’amministrazione comunale di Olbia ha l’obiettivo di rendere la città sempre più competitiva e dare un nuovo impulso all’economia locale, puntando sullo sport ed elevando il grado di classificazione delle strutture sportive. Inoltre, gli impianti del Fausto Noce necessitano di essere ammodernati e adeguati alla specifica normativa propria dei campionati nazionali a livello professionistico. Per far ciò è necessario procedere alla completa revisione degli elaborati progettuali, già predisposti e facenti parte dei progetti esecutivi già approvati dal Coni regionale e dalla amministrazione comunale di Olbia, procedendo ad una sostanziale riprogettazione secondo i nuovi standard delle opere.

