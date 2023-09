Ennesimo episodio di degrado nel quartiere di San Simplicio a Olbia.

Non c’è fine al degrado nel quartiere di San Simplicio a Olbia. Da diverso tempo, i residenti si lamentano di continui episodi di sporcizia e vandalismo all’interno del rione. Episodi che accadono in tutta la città, ma la situazione a San Simplicio è ancora più drammatica.

Lo testimonia ogni giorno il gruppo “Olbia- Quartiere San Simplicio”, creato dai residenti per raccontare la vita all’interno delle strette vie di un quartiere cresciuto disordinatamente attorno alla bellissima basilica, che porta il nome del santo patrono della città.

Qui la situazione è difficile, perché benché negli ultimi anni sono arrivati nuovi residenti e un po’ la situazione è migliorata, grazie alla ristrutturazione di tante casette monofamiliari, la situazione è ancora difficile a causa di episodi di degrado. Oltre ai rifiuti, che ancora oggi vengono abbandonati all’interno delle ancora tanti ruderi, c’è anche la maleducazione di chi possiede cani o gatti.

Dopo le segnalazioni di deiezioni canine sul prato della Basilica di San Simplicio, anche i residenti devono vedersela con persone che fanno fare i bisogni dei cani davanti casa loro. “Quando il buongiorno si vede dal mattino – si lamenta un’abitante del quartiere -. Ohi ohi cara la mia vicina di casa, da quel dì che ho smesso di mettere fuori dalla porta il tappeto, nel quartiere non abbiamo cani randagi, quindi si tratta chiaramente di un tenero cagnolino con un “randagio” che lo conduce al guinzaglio. Conoscendo la padrona di casa sono certa che cogliendolo sul fatto, l’avrebbe raccolta per spalmargliela in faccia”.

