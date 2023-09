Violenta caduta dal monopattino, ferito un 40enne a Palau

L’uomo caduto dal monopattino a Palau è stato trasportato in elisoccorso.

Per cause in corso di accertamento, questo pomeriggio a Palau, intorno alle 16:15, un uomo è caduto dal monopattino battendo violentemente la testa.

Il 40enne ha riportato ferite alla testa ed è stato richiesto il trasporto a Sassari, ma non è in pericolo di vita. Sul posto, in via Nembo, è arrivato il personale del 118, che ha trasportato elisoccorso a ospedale civile.

