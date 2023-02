San Simplicio rinasce e cambia volto grazie ai privati

La rinascita del quartiere San Simplicio per iniziativa dei privati.

Il quartiere San Simplicio sta cambiando volto. Sono le iniziative dei privati a dare una nuova identità al rione, purtroppo negli ultimi anni caduto nel degrado. Non solo il progetto del PinQua, che in pochi anni riqualificherà completamente l’abitato, ma nell’ultimo anno sta crescendo l’interesse di investire sulla zona, con la ristrutturazione di diversi immobili.

Attorno a palazzi e casette basse si vedono sempre di più impalcature e si completano le ristrutturazioni. Uno dei casi in via San Simplicio, dove due palazzi sono attualmente sotto restauro e in via Brigata Sassari, dove è stato appena concluso un lavoro. Anche nelle vie interne del quartiere sono terminati diversi interventi di riqualificazione. Accanto alla Basilica c’è un palazzetto (ex Asl) completamente ristrutturato. Stessa cosa in via Armando Diaz, che si è ripopolata con l’arrivo di alcune famiglie che hanno deciso di mettere apposto alcune case fatiscenti. Così, mentre il quartiere attende l’importante progetto di rigenerazione urbana promesso dal Comune, oggi sono i privati a essere protagonisti della rinascita dell’intero quartiere.

