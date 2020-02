I vigili del fuoco in azione per rimuovere l’albero.

Si iniziano a stimare i danni provocati dal forte vento che si sta abbattendo oggi su Olbia. Intorno al tardo pomeriggio di oggi un albero è caduto sopra il tetto di una villetta in località S’Istrana in via delle Primule.

Sul luogo è intervenuto il corpo dei vigili del fuoco di Olbia che ha momentaneamente sgomberato la strada per rendere agibile il passaggio. A causa del forte vento e del buio imminente, non è stato possibile rimuovere completamente i grossi rami dal tetto della casa. Domani in mattinata proseguiranno i lavori di sgombero e smaltimento.

Fortunatamente i danni riportati dalla caduta dell’albero hanno interessato il tetto e le recinzioni esterne dell’abitazione senza coinvolgere automobili e persone.

